Адиль Турдукулов vs Эркин Мамбеталиев. Суд возобновится 20 февраля

Гражданский активист Адиль Турдукулов сообщил ИА «24.kg», что судья дал ему время на поиск доказательств виновности истца Эркина Мамбеталиева до 20 февраля, когда возобновится процесс.

По словам активиста, его адвокаты обратились к суду с требованием запросить решение Верховного суда, признающего экс-телохранителя президента виновным в соучастии в убийстве восьми человек: Чыныбека Алиева, Жыргалбека Сурабалдиева, зятя Азиза Батукаева Хаважи Заурбекова, руководителя пансионата «Рахат» Бахрулы Бурханова, членов ОПГ Нурлана Бердикеева и Таалая Абасова, частного предпринимателя Шамиля Адеева.

Отметим, в 2008 году ВС КР приговорил Эркина Мамбеталиева к пожизненному сроку заключения. «Мы просим этот вердикт, потому что свои посты в соцсетях я писал, опираясь на него. Но суд оставил вопрос открытым. Естественно, сторона истца против. И меня обвинили в том, что я умышленно затягиваю процесс. Но я попросил время для сбора доказательств виновности своего оппонента, чтобы разъяснить суду, по какой причине я писал посты», - пояснил Адиль Турдукулов.

Бывший телохранитель главы государства Эркин Мамбеталиев подал в суд иск к гражданскому активисту Адилю Турдукулову за его посты в социальной сети Facebook.

Размер морального ущерба, нанесенный активистом достоинству и деловой репутации, Эркин Мамбеталиев оценил в 5 миллионов сомов.

Первое слушание состоялось 9 декабря в Первомайском районном суде Бишкека.