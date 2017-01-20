Крушение «Боинга 747». В Баткенской области пострадавшим собрали 848 тысяч сомов

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Государственные учреждения Баткенской области Кыргызстана в помощь пострадавшим от крушения самолета «Боинг-747» собрали 848 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.
По их данным, во всех районах и городах области продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи, поступают средства от частных и юридических лиц.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43612/