Крушение «Боинга 747». В Баткенской области пострадавшим собрали 848 тысяч сомов

Государственные учреждения Баткенской области Кыргызстана в помощь пострадавшим от крушения самолета «Боинг-747» собрали 848 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

По их данным, во всех районах и городах области продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи, поступают средства от частных и юридических лиц.