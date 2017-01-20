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За каждой мечетью в Кыргызстане закрепили сотрудника МВД

20/01/17 19:35, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане за каждой мечетью закрепили сотрудника МВД. Об этом на молодежных дебатах «Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней - «кнут» или «пряник»?» рассказал сотрудник 10-го Главного управления Министерства внутренних дел Максат Молдобаев

 

По его данным, представители правоохранительных органов в рамках борьбы с экстремизмом присутствуют на пятничных намазах.

 

«Конечно, есть проблема низкой религиозной образованности имамов. Важно, чтобы духовными лидерами становились те, кто понимает суть ислама», — отметил он.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43624/

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