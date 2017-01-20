За каждой мечетью в Кыргызстане закрепили сотрудника МВД

В Кыргызстане за каждой мечетью закрепили сотрудника МВД. Об этом на молодежных дебатах «Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней - «кнут» или «пряник»?» рассказал сотрудник 10-го Главного управления Министерства внутренних дел Максат Молдобаев

По его данным, представители правоохранительных органов в рамках борьбы с экстремизмом присутствуют на пятничных намазах.

«Конечно, есть проблема низкой религиозной образованности имамов. Важно, чтобы духовными лидерами становились те, кто понимает суть ислама», — отметил он.