МАК считал информацию с черных ящиков «Боинга-747», упавшего под Бишкеком

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не смог с первого раза считать информацию с черных ящиков «Боинга-747», упавшего под Бишкеком 16 января. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что 19 января в Межгосударственный авиационный комитет доставлены бортовые самописцы с самолета «Боинг 747-412» TC-MCL авиакомпании «myCARGO» (Турция), потерпевшего катастрофу на аэродроме в Бишкеке.

«Поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры. В связи с этим воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным», - говорится в сообщении.

Специалисты МАК совместно со специалистами Турции, США и Кыргызстана осмотрели, вскрыли и извлекли модули памяти из защищенных накопителей.

Работы по восстановлению интерфейса носителя информации параметрического самописца завершены. Информация считана. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется.

Комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия.