Врачам в Кыргызстане запретили давать комментарии прессе и пользоваться Интернетом

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Врачам в Кыргызстане запретили давать комментарии журналистам без согласования с пресс-службой Министерства здравоохранения. Об этом сообщил председатель Общественного совета при МЗ Айбар Султанзагиев.
Новый статс-секретарь МЗ Жазгуль Кийизбаева своим указанием от 17 января рекомендовала врачам воздержаться от обсуждений и комментариев деятельности системы здравоохранения.
Кроме того, планируется принять меры по рациональному использованию Интернета в рабочее время.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43631/