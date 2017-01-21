Врачам в Кыргызстане запретили давать комментарии прессе и пользоваться Интернетом

Врачам в Кыргызстане запретили давать комментарии журналистам без согласования с пресс-службой Министерства здравоохранения. Об этом сообщил председатель Общественного совета при МЗ Айбар Султанзагиев.

Новый статс-секретарь МЗ Жазгуль Кийизбаева своим указанием от 17 января рекомендовала врачам воздержаться от обсуждений и комментариев деятельности системы здравоохранения.

Кроме того, планируется принять меры по рациональному использованию Интернета в рабочее время.