Крушение «Боинга-747». Скончался один из госпитализированных

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Получивший 45 процентов ожогов тела при крушении «Боинга-747» мужчина скончался. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным медиков, 29-летний Сагынбек Рахманов поступил в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в крайне тяжелом состоянии, с ожогами туловища, обеих нижних конечностей, ягодицы. 40 процентов ожогов были глубокими.
«Несмотря на интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, состояние больного оставалось крайне тяжелым. Накануне, 21 января, на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы. Реанимационные мероприятия эффекта не дали», - сообщают в Минздраве.
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Медики выражают глубокие соболезнования родным и близким.
В результате крушения самолета 23-летняя супруга Рахманова Венера Дуйшеева и их двое сыновей - Иса и Али Камиловы – тоже погибли. Венера находилась на 8-м месяце беременности.
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Напомним, 16 января турецкий грузовой самолет «Боинг-747» при заходе на посадку упал на поселок Дачи СУ. Число жертв достигло 39.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43649/