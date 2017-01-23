Туристический потенциал Кыргызстана презентовали в Нидерландах

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Нидерландах презентовали туристический потенциал Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
По ее данным, 98 голландских туроператоров представили различные туристические направления на ежегодной международной туристической выставке-ярмарке Fair and Exhibition for Special Journeys 2017, которую посетило более 6 тысяч гостей.
Кыргызская сторона рассказала о действующем безвизовом режиме для ряда европейских стран, включая Нидерланды, анонсировала проведение очередных Всемирных игр кочевников, запланированных в Кыргызстане на 2018 год. Посетители имели возможность задать вопросы, получить консультации у специалистов, запланировать свой отдых и на месте забронировать тур в КР.
«По информации туроператоров, кыргызское туристическое направление прельщает искушенного европейского путешественника возможностью приобщиться к самобытности современного кочевья, вдыхая кристально чистый воздух на лоне природы, уникальной своим разнообразием. Значимыми факторами являются низкая себестоимость туров и гостеприимство кыргызского народа. Традиционно особым спросом пользуются туры в Центральноазиатский регион в неразрывной цепи Великого шелкового пути», - отметили в ведомстве.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43674/