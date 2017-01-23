Омурбек Текебаев: На следующей неделе в «Белизгейте» поставят точку

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев пообещал, что на следующей неделе в «Белизгейте» поставят точку. Об этом он заявил ИА «24.kg».
По словам нардепа, он ждет ответа из Белиза, доказывающего, что письмо, которое представил глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев о якобы причастности Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к трасту акций MegaCom через оффшор в Белизе, - фальшивка.
Он добавил, что для него вопрос с «Белизгейтом» принципиальный, так как его обвинили чуть ли не в государственной измене и предательстве линии партии.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43677/