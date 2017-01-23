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Омурбек Текебаев: На следующей неделе в «Белизгейте» поставят точку

23/01/17 12:44, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев пообещал, что на следующей неделе в «Белизгейте» поставят точку. Об этом он заявил ИА «24.kg».

 

По словам нардепа, он ждет ответа из Белиза, доказывающего, что письмо, которое представил глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев о якобы причастности Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к трасту акций MegaCom через оффшор в Белизе, - фальшивка.

 

 

Он добавил, что для него вопрос с «Белизгейтом» принципиальный, так как его обвинили чуть ли не в государственной измене и предательстве линии партии.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43677/

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