Омурбек Текебаев: На следующей неделе в «Белизгейте» поставят точку

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев пообещал, что на следующей неделе в «Белизгейте» поставят точку. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По словам нардепа, он ждет ответа из Белиза, доказывающего, что письмо, которое представил глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев о якобы причастности Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к трасту акций MegaCom через оффшор в Белизе, - фальшивка.

Он добавил, что для него вопрос с «Белизгейтом» принципиальный, так как его обвинили чуть ли не в государственной измене и предательстве линии партии.