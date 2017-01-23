Алмазбек Атамбаев подписал закон, запрещающий мат и распитие алкоголя в общественных местах

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Кодекс «Об административной ответственности», сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Напомним, что за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие, накладывается штраф в 15 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов либо административный арест на 5 суток.

Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним, влечет наложение штрафа до 10 расчетных показателей на родителей или лиц, их заменяющих.

За распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих местах), в помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций или пребывание на работе в нетрезвом состоянии грозит штраф до 10 расчетных показателей.

Употребление наркотических средств либо психотропных веществ, а также распитие спиртных напитков на улицах, стадионах, в скверах, во дворах многоквартирных жилых домов, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа до 10 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа от 10 до 20 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов.

Если указанные действия будут совершены лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за употребление наркотических средств либо психотропных веществ, а равно за распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут наложение штрафа от 20 до 30 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно употребление ими наркотических средств либо психотропных веществ или распитие ими спиртных напитков влекут наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 10 до 20 расчетных показателей.

Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество, употребление спиртных напитков, веществ или средств, не являющихся наркотическими или психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, влечет наложение штрафа от 50 до 100 расчетных показателей с привлечением к общественным работам на 8 часов.

За предлагаемые поправки ранее проголосовали 111 депутатов. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.