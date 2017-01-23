Крушение «Боинга-747». Пятерых детей госпитализируют предположительно с отравлением авиакеросином

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В городскую детскую больницу скорой медицинской помощи (известную как третья детская) сегодня поступили пять детей, которые предположительно отравились авиакеросином. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в медучреждении.
Медики отметили, что они еще уточняют диагноз.
Нет пока информации и о возрасте, фамилиях детей.
Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок Дачи СУ. Погибли 39 человек, около 20 находится в больницах.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43694/