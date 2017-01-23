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Крушение «Боинга-747». Пятерых детей госпитализируют предположительно с отравлением авиакеросином

23/01/17 14:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В городскую детскую больницу скорой медицинской помощи (известную как третья детская) сегодня поступили пять детей, которые предположительно отравились авиакеросином. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в медучреждении.

 

Медики отметили, что они еще уточняют диагноз.

 

Нет пока информации и о возрасте, фамилиях детей.

 

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок Дачи СУ. Погибли 39 человек, около 20 находится в больницах.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43694/

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