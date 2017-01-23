RSS
facebookfacebookgoogale+
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 20:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Сотрудники АКС вымогают у врачей Института курортологии деньги

23/01/17 15:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сотрудники Антикоррупционной службы вымогают деньги у врачей Института курортологии в Таш-Добо (бывшая Воронцовка). Об этом заявил сегодня в парламенте депутат Жанар Акаев.

 

По его словам, глава ГКНБ должен сообщить, сняли ли с должности этих сотрудников и какие меры приняли в отношении них.

 

Нардеп Рыскелди Момбеков добавил, что директор института Махмуд Султанмуратов назначен на должность без проведения выборов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43697/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ