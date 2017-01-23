Сотрудники АКС вымогают у врачей Института курортологии деньги

Сотрудники Антикоррупционной службы вымогают деньги у врачей Института курортологии в Таш-Добо (бывшая Воронцовка). Об этом заявил сегодня в парламенте депутат Жанар Акаев.

По его словам, глава ГКНБ должен сообщить, сняли ли с должности этих сотрудников и какие меры приняли в отношении них.

Нардеп Рыскелди Момбеков добавил, что директор института Махмуд Султанмуратов назначен на должность без проведения выборов.