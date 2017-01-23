Сотрудники АКС вымогают у врачей Института курортологии деньги

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Сотрудники Антикоррупционной службы вымогают деньги у врачей Института курортологии в Таш-Добо (бывшая Воронцовка). Об этом заявил сегодня в парламенте депутат Жанар Акаев.
По его словам, глава ГКНБ должен сообщить, сняли ли с должности этих сотрудников и какие меры приняли в отношении них.
Нардеп Рыскелди Момбеков добавил, что директор института Махмуд Султанмуратов назначен на должность без проведения выборов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43697/