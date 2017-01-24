Помощь мигрантам. Если вы попали в беду в дальнем зарубежье, звоните по телефону 189

Если гражданин Кыргызстана попал в беду за рубежом, где нет посольства нашей страны, то может позвонить на линию «189», чтобы получить помощь. Об этом на презентации мобильного приложения «Справочник мигранта» сказала руководитель международной организации миграции в Кыргызстане Бермет Молдобаева.

По ее словам, в Государственной службе миграции организована горячая линия, куда можно позвонить из любой точки земного шара. Предварительно необходимо набрать код 0800 0000 189.

«Оператор горячей линии передаст информацию в Государственную службу миграции, и та совместно с международной организацией примет решение. Например, свяжется с офисом МОМ в стране, где вы находитесь, и примет все меры для оказания вам помощи», - сказала Бермет Молдобаева.

По ее словам, МОМ работает на основе так называемых четырех «RRRR» (английская аббревиатура), что в переводе означает вызволение, возвращение, реабилитация и реинтеграция.

Напомним, в Кыргызстане Государственной службой миграции разработано мобильное приложение «Справочник мигранта». С его помощью выезжающие на трудовые заработки за рубеж граждане могут получить всю необходимую информацию. Приложение доступно на телефонах на базе платформы андроид. Для айфонов, как отметили с ГСМ, оно на стадии разработки.