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Фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха» сменил место проведения

24/01/17 11:41, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В этом году фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха» пройдет в новом месте – на горнолыжной базе «Тогуз Булак». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил эксперт по экономике и финансам Совета по развитию бизнеса и инвестициям Аскат Сеитбеков.

 

По его словам, фестиваль пройдет в восьмой раз. Ранее он ежегодно проходил на базе «ЗИЛ». Однако впервые подобное мероприятие организуют на «Тогуз Булаке».

 

«Это связано с объективными причинами. Несколько лет на базе «Тогуз Булак» не было развития. С прошлого года она стала хорошо развиваться. Поэтому мы решили проводить фестиваль именно там. Весь доход от продажи скипассов потратим на благотворительность», - рассказал Аскат Сеитбеков.

 

  • По традиции собранные во время фестиваля средства передадут уязвимым группам населения. Половину - на открытие Центра для детей с аутизмом. Кто получит вторую половину, организаторы еще не решили.

«У нас цель - помочь тем, кто вообще не получает поддержку. Для них каждый сом на счету. Поэтому сейчас мы изучаем, кому средства наиболее нужны», - отметил Аскат Сеитбеков.

 

Восьмой фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего туризма-2017» пройдет 4 февраля 2017 года.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43742/

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