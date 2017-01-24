Фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха» сменил место проведения

В этом году фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха» пройдет в новом месте – на горнолыжной базе «Тогуз Булак». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил эксперт по экономике и финансам Совета по развитию бизнеса и инвестициям Аскат Сеитбеков.

По его словам, фестиваль пройдет в восьмой раз. Ранее он ежегодно проходил на базе «ЗИЛ». Однако впервые подобное мероприятие организуют на «Тогуз Булаке».

«Это связано с объективными причинами. Несколько лет на базе «Тогуз Булак» не было развития. С прошлого года она стала хорошо развиваться. Поэтому мы решили проводить фестиваль именно там. Весь доход от продажи скипассов потратим на благотворительность», - рассказал Аскат Сеитбеков.

По традиции собранные во время фестиваля средства передадут уязвимым группам населения. Половину - на открытие Центра для детей с аутизмом. Кто получит вторую половину, организаторы еще не решили.

«У нас цель - помочь тем, кто вообще не получает поддержку. Для них каждый сом на счету. Поэтому сейчас мы изучаем, кому средства наиболее нужны», - отметил Аскат Сеитбеков.

Восьмой фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего туризма-2017» пройдет 4 февраля 2017 года.