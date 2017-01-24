Дело Азимжана Аскарова. Юристы намерены обжаловать приговор «карманной Фемиды»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
«Сегодняшнее решение областного суда по Азимжану Аскарову - это водораздел между авторитарной властью и карманной Фемидой», - заявила журналистам глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толекан Исмаилова.
По ее словам, приговор в отношении Азимжана Аскарова неправомочен и неправосуден, так как изначально всем было известно, что правозащитника незаконно задержали, пытали. Однако, несмотря на все доводы защиты и имеющиеся доказательства невинности правозащитника, в суде выносят решение оставить пожизненный срок заключения в силе.
«Это дискриминационное решение именно по национальному признаку. Почему Азимжан Аскаров должен отвечать за те преступления, которые допустил тот же Кадыржан Батыров? Очень жаль, что, пережив две революции, мы по-прежнему имеем авторитарную власть и карманные суды», - заключила она.
Адвокаты подсудимого собираются обжаловать вердикт Чуйской областной коллегии суда в Верховном суде.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43750/