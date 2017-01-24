RSS
facebookfacebookgoogale+
Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:08
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
Дело Азимжана Аскарова. Юристы намерены обжаловать приговор «карманной Фемиды»
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Дело Азимжана Аскарова. Юристы намерены обжаловать приговор «карманной Фемиды»

24/01/17 12:22, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

«Сегодняшнее решение областного суда по Азимжану Аскарову - это водораздел между авторитарной властью и карманной Фемидой», - заявила журналистам глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толекан Исмаилова.

 

По ее словам, приговор в отношении Азимжана Аскарова неправомочен и неправосуден, так как изначально всем было известно, что правозащитника незаконно задержали, пытали. Однако, несмотря на все доводы защиты и имеющиеся доказательства невинности правозащитника, в суде выносят решение оставить пожизненный срок заключения в силе.

 

«Это дискриминационное решение именно по национальному признаку. Почему Азимжан Аскаров должен отвечать за те преступления, которые допустил тот же Кадыржан Батыров? Очень жаль, что, пережив две революции, мы по-прежнему имеем авторитарную власть и карманные суды», - заключила она.

 

Адвокаты подсудимого собираются обжаловать вердикт Чуйской областной коллегии суда в Верховном суде.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43750/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ