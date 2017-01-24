Дело Азимжана Аскарова. Юристы намерены обжаловать приговор «карманной Фемиды»

«Сегодняшнее решение областного суда по Азимжану Аскарову - это водораздел между авторитарной властью и карманной Фемидой», - заявила журналистам глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толекан Исмаилова.

По ее словам, приговор в отношении Азимжана Аскарова неправомочен и неправосуден, так как изначально всем было известно, что правозащитника незаконно задержали, пытали. Однако, несмотря на все доводы защиты и имеющиеся доказательства невинности правозащитника, в суде выносят решение оставить пожизненный срок заключения в силе.

«Это дискриминационное решение именно по национальному признаку. Почему Азимжан Аскаров должен отвечать за те преступления, которые допустил тот же Кадыржан Батыров? Очень жаль, что, пережив две революции, мы по-прежнему имеем авторитарную власть и карманные суды», - заключила она.

Адвокаты подсудимого собираются обжаловать вердикт Чуйской областной коллегии суда в Верховном суде.