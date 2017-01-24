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В СМИ размещена информация о грузе «Боинга-747», а не о его владельцах

24/01/17 15:07, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В СМИ размещена информация о грузе «Боинга-747», а не о его владельцах. Об этом сообщил секретариат парламентской фракции «Ата Мекен».  

 

По его данным, 24 января в СМИ появилась информация о том, что Межгосударственный авиационный комитет сообщил о владельцах перевозимых «Боингом» товаров, якобы там же были размещены подтверждающие документы.  

 

Парламентская фракция обращает внимание на то, что в представленных документах нет ни одного наименования юридического лица или указания физического лица. Там размещена лишь техническая документация.

 

Временная депутатская комиссия и общественность подозревают, что на борту самолета перевозили контрабанду, говорится в сообщении.

 

Информация, появившаяся в СМИ, не рассеивает подозрения относительно груза, а также отдельных государственных органов, учреждений и организаций, а, наоборот, усиливает их, отмечает фракция.

 

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/43766/

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