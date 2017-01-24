В СМИ размещена информация о грузе «Боинга-747», а не о его владельцах. Об этом сообщил секретариат парламентской фракции «Ата Мекен».

По его данным, 24 января в СМИ появилась информация о том, что Межгосударственный авиационный комитет сообщил о владельцах перевозимых «Боингом» товаров, якобы там же были размещены подтверждающие документы.

Парламентская фракция обращает внимание на то, что в представленных документах нет ни одного наименования юридического лица или указания физического лица. Там размещена лишь техническая документация.

Временная депутатская комиссия и общественность подозревают, что на борту самолета перевозили контрабанду, говорится в сообщении.

Информация, появившаяся в СМИ, не рассеивает подозрения относительно груза, а также отдельных государственных органов, учреждений и организаций, а, наоборот, усиливает их, отмечает фракция.