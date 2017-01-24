Миллионы на образование. Черные дыры Минфина

Ежегодно Кыргызстан берет кредиты и гранты на развитие образования. Финансовые учреждения отчитываются до последнего цента. Однако в Министерстве финансов теряются десятки миллионов долларов, о которых чиновники не могут вспомнить.

Как потерять 36 миллионов евро

В конце декабря 2016 года Минфин распространил сообщение о том, что Европейский союз выделил Кыргызстану 36 миллионов евро в виде гранта. Из этой суммы 300 миллионов сомов направят на обеспечение школ цифровым телевещанием и Интернетом.

На счет Центрального казначейства 10 миллионов евро поступили 12 декабря 2016-го. Остальные деньги переведут в 2017-2018 годах - по 10 миллионов евро каждый год при успешном проведении реформ в секторе образования.

Программа является продолжением предыдущей - «Поддержка сектора образования», в рамках которой в 2013-2015 годах республика получила гранты на 16,7 миллиона евро.

По словам начальника управления бюджетной политики Министерства образования и науки Асель Рыскелдиевой, предоставленные средства включили в расходы ведомства.

ИА «24.kg» повторно запросило у Минфина информацию о выделенных грантах и кредитах для образования. Однако в списке доноров ЕС вообще не оказалось, хотя соглашение подписали в 2016 году. Более того, финансисты заявили, что за прошедший год не поступило ни одного транша для Министерства образования и науки.

По данным ведомства, с 2010 по 2016 год подписано шесть соглашений о проектах в секторе образования - на $67,7 миллиона: $48,6 миллиона – грант, $19,1 миллиона – кредит.

Азиатский банк развития (АБР) $32 миллиона Всемирный банк (ВБ) $35,7 миллиона Итого: $67,7 миллиона

На 10 миллионов евро, которые «потерял» Минфин, можно купить 4 миллиона 228 тысяч 571 учебник.

Впрочем, на учебники государство более или менее тратится. По словам депутата Жогорку Кенеша Натальи Никитенко, средства на тиражирование учебной литературы выделяются ежегодно. «В том числе через кредиты и гранты. С 2010 по 2015 год из бюджета выделили 450 миллионов 475 тысяч сомов, но процент обеспеченности учебниками за 4 года вырос лишь с 70 до 79,6 процента, а не на 20 процентов», - рассказала она.

Кстати, по санитарным требованиям учебные пособия должны обновляться каждые 5 лет. Получается, через несколько лет деньги, взятые на тиражирование литературы, окажутся просто в мусорной корзине. Хорошо, если это грант. А если кредит, который придется возвращать? В таком случае Министерству образования дешевле открыть собственную типографию.

Деньги любят счет

Доноры лучше Минфина знают, сколько, на что и когда предоставили Кыргызстану помощь.

Будучи одним из крупнейших спонсоров КР, Европейский союз уделяет большое внимание поддержке сферы образования.

В 2007-2016 годах ЕС выделил 13,5 миллиона евро в виде технической помощи (включала оказание экспертной поддержки министерству, закупку оборудования, обучение и повышение квалификации сотрудников учебных заведений и министерства, работу с НПО в сфере образования) и 26,7 миллиона евро - прямой бюджетной поддержки.

До 2020 года ЕС переведет еще 53 миллиона евро для прямой бюджетной поддержки. В том случае, если правительство выполнит ряд условий, связанных с реформированием общего и профессионально-технического образования, повышением качества образования и педагогических стандартов, улучшением управления государственными финансами.

А вот Министерство финансов не владеет информацией о полученных деньгах и, как следствие, не может отчитаться о проделанной работе.

Учтет ли это Евросоюз, который выделяет КР помощь исключительно на грантовой основе?

Будущее зависит от «Наристе»

За последние три года Всемирный банк предоставил Кыргызстану на реформирование системы образования $29,2 миллиона.

В частности, на 2014-2018 годы рассчитан проект по внедрению 480-часовой программы «Наристе». На него выделили грант в $12,7 миллиона, освоено $8,6 миллиона. Однако пока из запланированных ста новых детских садов не открыто ни одного. Из-за того что нет новых учреждений, не прошли подготовку и воспитатели.

Впрочем, на выполнение поставленных целей у Министерства образования и науки есть еще около двух лет.

Некоторые народные избранники считают, что денег на образование выделяется недостаточно.

По данным депутата парламента Дастана Бекешева, за 6 лет Кыргызстан получил около $4 миллиардов, в том числе почти 82 процента суммы - в виде кредитов, 18 процентов – грантов.

«Из них 41 процент ушел в энергетику, 39 процентов – на строительство дорог, остальное – на «прочее» (социальная защита и другое). То есть мы много вкладываем в дороги и энергетику и очень мало в образование», - считает нардеп.

«Мне кажется, мы должны чуть-чуть поменять приоритеты, вкладывать в людей, если хотим сделать какой-то резкий рывок. Есть такое понятие, как экономика образования, то есть инвестиции в людей, через которые мы можем достичь улучшений в экономике», - сказал ИА «24.kg» Дастан Бекешев.

«Посмотрите, что происходит в сфере образования. Мы только и думаем, где достать деньги на строительство школ, тиражирование учебников, увеличение зарплаты учителям… Нам нужно один раз взять, грубо говоря, $500 миллионов и не просто тупо потратить на строительство школ. Надо совместно с международными экспертами разработать новые стандарты, под которые переделывать все школы», - считает депутат.

«Надо вести работу, начиная с детских садов и до университетов; оцифровать весь учебный контент и сделать мультимедийное обучение в школах. Когда человек может использовать в школе планшет либо из дома через ноутбук пользоваться учебным контентом. И это реально, хоть и кажется, что миф», - отметил Дастан Бекешев.

Куда утекают деньги?

Еще один основной донор системы образования - Азиатский банк развития. С 1997 года он вложил в нее более $101 миллиона.

На эти деньги разработан и внедрен новый куррикулум для начальной школы (1-4 классы); напечатано более 500 тысяч учебников и подготовлено 17 тысяч учителей; 90 школ и семь центров подготовки учителей получили компьютерное и лабораторное оборудование.

…Кажется, что деньги текут рекой. Но тратят ли их по целевому назначению? Ведь в каждом проекте заложены расходы на техническую подготовку программ, обучение кадров. Сколько в результате доходит до конкретного школьника в Бишкеке, Нарыне или Оше?

Дастан Бекешев отметил, что во фракции СДПК намерены поднять вопрос эффективности расходов грантов и кредитов. «Получали, к примеру, грант в $100 миллионов на строительство в 2012 году, а есть школы, которые до сих пор не достроены», - сказал он.

Между тем до недавнего времени дети учились в палатках. По данным Минобразования, в каждой области в аварийном состоянии до 8 школ. По-прежнему не хватает книг, о компьютерах и доступе к Интернету дети только мечтают.