В Бишкеке презентовали мобильное приложение «Справочник мигранта»

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В Бишкеке Государственная служба миграции презентовала мобильное приложение «Справочник мигранта».
По словам главы ГСМ КР Медетбека Айдаралиева, одной из проблем мигрантов является недостаток информации. Для улучшения доступа к ней и разработали при поддержке международных организаций данное приложение.
Оно будет полезным и для мигрантов за рубежом, и для тех, кто еще собирается выехать за пределы страны, отметил глава службы.
Как рассказала пресс-секретарь ГСМ Айсулуу Исабек кызы, в мобильном приложении 10 разделов.
«Есть правила пребывания на территории стран ЕАЭС, контактные данные наших посольств за рубежом. Один раздел посвящен так называемому черному списку, который связан с сайтом Миграционной службы России. Есть информация для родителей, которые отправляют детей учиться за рубеж», - рассказала представитель службы.
Как рассказали на презентации, приложение будет постоянно обновляться - по мере изменения законодательства и введения новшеств в миграционных правилах.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43793/