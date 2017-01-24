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В Бишкеке презентовали мобильное приложение «Справочник мигранта»

24/01/17 18:29, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке Государственная служба миграции презентовала мобильное приложение «Справочник мигранта».

 

По словам главы ГСМ КР Медетбека Айдаралиева, одной из проблем мигрантов является недостаток информации. Для улучшения доступа к ней и разработали при поддержке международных организаций данное приложение.

 

Оно будет полезным и для мигрантов за рубежом, и для тех, кто еще собирается выехать за пределы страны, отметил глава службы.

 

Как рассказала пресс-секретарь ГСМ Айсулуу Исабек кызы, в мобильном приложении 10 разделов.

 

 

«Есть правила пребывания на территории стран ЕАЭС, контактные данные наших посольств за рубежом. Один раздел посвящен так называемому черному списку, который связан с сайтом Миграционной службы России. Есть информация для родителей, которые отправляют детей учиться за рубеж», - рассказала представитель службы.

 

  • Приложение доступно для мобильных телефонов на базе Android (для iPhone приложение в разработке). Его можно скачать в PlayMarket. Приложение бесплатно и доступно на кыргызском и русском языках.

Как рассказали на презентации, приложение будет постоянно обновляться - по мере изменения законодательства и введения новшеств в миграционных правилах.   

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43793/

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