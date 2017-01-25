RSS
facebookfacebookgoogale+
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 25 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 12:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». Медики полностью исключили отравление детей авиакеросином

25/01/17 11:37, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Медики полностью исключили отравление детей авиакеросином. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Минздраве.

 

Ранее сообщалось, что в третью детскую поступили пять несовершеннолетних с подозрением на отравление парами авиакеросина. Все они проживали в поселке Дачи СУ, где 16 января разбился турецкий грузовой самолет «Боинг-747».

 

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

Подробнее

По данным медиков, дети отравились угарным газом, дома топили печку. В настоящее время состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Одного ребенка уже выписали, остальных выпишут также сегодня. Одну девочку врачи рекомендовали перевести в психиатрию: у нее стресс после увиденного во время авиапроисшествия.

 

Напомним, в результате крушения самолета погибли 39 человек. Еще пострадали около 20 человек. Часть из них госпитализировали, в том числе и в Республиканский центр психического здоровья.

 

Волонтеры жаловались на запах авиакеросина. В МЧС накануне заверили, что топлива в месте трагедии не осталось, однако пообещали нейтрализовать запах.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43839/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ