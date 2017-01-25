Крушение «Боинга-747». Медики полностью исключили отравление детей авиакеросином

Медики полностью исключили отравление детей авиакеросином. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в третью детскую поступили пять несовершеннолетних с подозрением на отравление парами авиакеросина. Все они проживали в поселке Дачи СУ, где 16 января разбился турецкий грузовой самолет «Боинг-747».

По данным медиков, дети отравились угарным газом, дома топили печку. В настоящее время состояние маленьких пациентов удовлетворительное. Одного ребенка уже выписали, остальных выпишут также сегодня. Одну девочку врачи рекомендовали перевести в психиатрию: у нее стресс после увиденного во время авиапроисшествия.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 39 человек. Еще пострадали около 20 человек. Часть из них госпитализировали, в том числе и в Республиканский центр психического здоровья.

Волонтеры жаловались на запах авиакеросина. В МЧС накануне заверили, что топлива в месте трагедии не осталось, однако пообещали нейтрализовать запах.