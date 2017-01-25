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В Оше привлекли 6,2 миллиарда сомов инвестиций за 2016 год

25/01/17 13:45, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

За 2016 год в Оше привлекли 6,2 миллиарда сомов инвестиций. Об этом сегодня на коллегии южной столицы сообщил первый вице-мэр города Замирбек Аскаров. 

 

По его словам, из средств Азиатского банка развития потрачено $12 миллионов, от ЕБРР - $8,5 миллиона.

 

«На средства АБР построена водоочистная галерея, селезащитная дамба, проведены трубы, реконструирован ряд других водных объектов», - сказал чиновник.   

 

Как отметил первый вице-мэр, в микроайоне «Ак-Тилек» на средства Китайской Народной Республики строится больница на 150 коек стоимостью $25 миллионов, академия футбола на средства ФИФА, введен в эксплуатацию учебный лицей «Жетиген», рассчитанный на 500 мест и построенный на средства президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

 

Кроме того, в южную столицу активно привлекаются инвестиции из КНР. Построены завод по производству арматуры, фабрика по пошиву мешков для цемента, преприятие по производству детской обуви, гостиница.

 

В целом за прошлый год в городе открыто 877 новых предприятий, в том числе 91 промышленное, 104 - в сфере строительства, 65 - в сфере платных услуг и другие.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43849/

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