В Оше привлекли 6,2 миллиарда сомов инвестиций за 2016 год

За 2016 год в Оше привлекли 6,2 миллиарда сомов инвестиций. Об этом сегодня на коллегии южной столицы сообщил первый вице-мэр города Замирбек Аскаров.

По его словам, из средств Азиатского банка развития потрачено $12 миллионов, от ЕБРР - $8,5 миллиона.

«На средства АБР построена водоочистная галерея, селезащитная дамба, проведены трубы, реконструирован ряд других водных объектов», - сказал чиновник.

Как отметил первый вице-мэр, в микроайоне «Ак-Тилек» на средства Китайской Народной Республики строится больница на 150 коек стоимостью $25 миллионов, академия футбола на средства ФИФА, введен в эксплуатацию учебный лицей «Жетиген», рассчитанный на 500 мест и построенный на средства президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, в южную столицу активно привлекаются инвестиции из КНР. Построены завод по производству арматуры, фабрика по пошиву мешков для цемента, преприятие по производству детской обуви, гостиница.

В целом за прошлый год в городе открыто 877 новых предприятий, в том числе 91 промышленное, 104 - в сфере строительства, 65 - в сфере платных услуг и другие.