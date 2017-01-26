Крушение «Боинга-747». У здания Посольства Турции проходит пикет

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров требует встречи с послом Турции в Кыргызстане и настаивает, чтобы ему рассказали всю правду об имеющемся грузе на борту разбившегося самолета.

По словам Ондуруша Токтонасырова, его акция бессрочная. Он готов сюда приходить каждый день, пока не получит ответа на свои вопросы.

«Пусть представители дипломатической миссии выйдут сюда и поговорят со мной. В Кыргызстане случилась страшная трагедия, народ должен знать правду. Или мы будем требовать закрытия посольства», - сказал он.

16 января транспортный самолет Boeing-747- 400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул.

Правительство сообщало, что в Бишкеке транспортный самолет должен был совершить посадку для дозаправки. На борту было 85 тонн груза.

Однако ACT Airlines, компания-владелец воздушного судна, 18 января сообщила, что самолет должен был выгрузить в Бишкеке груз.

20 января заместитель гендиректора турецкой авиакомпании MyCargо Хамза Тыглай сообщил, что в самолете не было груза, предназначенного для доставки в Кыргызстан.

В Жогорку Кенеше создана временная депутатская комиссия для расследования и выявления принадлежности груза, которую перевозил разбившийся лайнер.

До сих пор получатель груза неизвестен. Никто не предъявил свои права на этот груз.