Митинг проходит перед Верховным судом в Бишкеке

В Бишкеке перед зданием Верховного суда проходит митинг членов общественного объединения «Айкол Ала-Тоо».

Участники держат плакаты с надписями «Продажных судей привлечь к ответственности», «Мы против коррупции и за реформы в судебной системе», «Пока не исправятся суды - Кыргызстан не будет развиваться» и другими.

Участники митинга скандируют, требуя, чтобы некоторые судьи покинули свои должности. В частности, с лозунгами «кетсин!» написали фамилии двух судей - Э.Жаркеева и А.Сатарова.

Основное требование участников акции - это реформа судебной системы. На митинге, по данным милиции, присутствует около 60 человек.

За происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Вход в здание Верховного суда оцеплен солдатами.