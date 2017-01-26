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Митинг проходит перед Верховным судом в Бишкеке

26/01/17 11:26, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке перед зданием Верховного суда проходит митинг членов общественного объединения «Айкол Ала-Тоо».

 

Участники держат плакаты с надписями «Продажных судей привлечь к ответственности», «Мы против коррупции и за реформы в судебной системе», «Пока не исправятся суды - Кыргызстан не будет развиваться» и другими.

 

Участники митинга скандируют, требуя, чтобы некоторые судьи покинули свои должности. В частности, с лозунгами «кетсин!» написали фамилии двух судей - Э.Жаркеева и А.Сатарова.

 

Основное требование участников акции - это реформа судебной системы. На митинге, по данным милиции, присутствует около 60 человек.

 

За происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Вход в здание Верховного суда оцеплен солдатами.

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/43908/

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