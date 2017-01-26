Крушение «Боинга-747». Ущерб оценивается в 186 миллионов сомов

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Предварительная сумма ущерба от крушения транспортного «Боинга-747» близ аэропорта «Манас» составляет более 186 миллионов сомов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатек Боронов на совещании у премьер-министра КР.
У лиц, обратившихся в медучреждения с подозрением на отравление парами авиакеросина, диагноз не выявлен. Все они выписаны после тщательной проверки.
Детям, которые сейчас временно живут в гостинице «Семетей», предоставлен автотранспорт для ежедневного посещения школы в селе Манас.
На месте происшествия спасательные бригады Министерства чрезвычайных ситуаций и представители Государственной экологической и технической инспекции проводят очистительные мероприятия в очаге разлива остатков авиакеросина.
«На девятой линии поселка Дачи СУ убран верхний слой грунта. Земля обработана специальными реагентами и засыпана песком и щебнем. На месте очага разлива также убран верхний слой грунта и произведена обработка специальными реагентами. Сейчас этот участок засыпают песком и опилками. Очистительные работы завершат до 28 января», - уточняют в правительстве.
Как сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, были отобраны пробы атмосферного воздуха, которые показали, что на месте происшествия он чистый.
Сооронбай Жээнбеков поручил составить точный список пострадавших и хозяев разрушенных домов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43927/