Крушение «Боинга-747». Ущерб оценивается в 186 миллионов сомов

Предварительная сумма ущерба от крушения транспортного «Боинга-747» близ аэропорта «Манас» составляет более 186 миллионов сомов. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатек Боронов на совещании у премьер-министра КР.

На сегодня в больницах находятся 27 пострадавших в результате авиакатастрофы. Их состояние удовлетворительное.

У лиц, обратившихся в медучреждения с подозрением на отравление парами авиакеросина, диагноз не выявлен. Все они выписаны после тщательной проверки.

Детям, которые сейчас временно живут в гостинице «Семетей», предоставлен автотранспорт для ежедневного посещения школы в селе Манас.

На сегодня 26 домов являются непригодными для проживания.

На месте происшествия спасательные бригады Министерства чрезвычайных ситуаций и представители Государственной экологической и технической инспекции проводят очистительные мероприятия в очаге разлива остатков авиакеросина.

«На девятой линии поселка Дачи СУ убран верхний слой грунта. Земля обработана специальными реагентами и засыпана песком и щебнем. На месте очага разлива также убран верхний слой грунта и произведена обработка специальными реагентами. Сейчас этот участок засыпают песком и опилками. Очистительные работы завершат до 28 января», - уточняют в правительстве.

Как сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, были отобраны пробы атмосферного воздуха, которые показали, что на месте происшествия он чистый.

Сооронбай Жээнбеков поручил составить точный список пострадавших и хозяев разрушенных домов.