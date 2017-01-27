Айбар Султангазиев: Если государство не выделит деньги на программы ВИЧ, будут тысячи смертей

В Кыргызстане значительно сокращается донорское финансирование программ профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев.

«Начало 2017 года – некая точка отсчета. В 2016-м завершилась госпрограмма по ВИЧ/СПИДу. Страна должна подписать новый документ. Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией даст на 2018-2020 годы почти в 2 раза меньше, чем в 2014-м – по $3,7 миллиона в год. Мы должны подать заявку в фонд и попробовать получить эти средства», - сказал Айбар Султангазиев.

«Мы должны увеличить финансирование программы ВИЧ, потому что денег катастрофически не хватает. По нашим подсчетам, минимальный дефицит с учетом всех донорских средств, это $1,5 миллиона в год, начиная с 2018-го. Государство обязано предоставить эти средства, как говорится, вынь да положь. Иначе мы просто проиграем в борьбе с ВИЧ-инфекцией. И через 3-4 года будем иметь более 20 тысяч смертей», - отметил он.