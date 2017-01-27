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На 2,7 миллиона сомов купит колбасу Национальная гвардия КР для войсковых частей северного и южного регионов. Об этом сообщили на портале государственных закупок.
Отмечается, что из республиканского бюджета на покупку колбасы войсковым частям северного региона выделено 1,5 миллиона сомов, южного – 1,2 миллиона.
Для ВЧ на севере закупят 5,7 тонны полукопченой колбасы.
Для войсковой части №703 в Оше закупят тонну колбасы на 260 тысяч сомов, для №707 в Баткене – 809,8 килограмма на 210,5 тысячи, для №718 в Кара-Куле – 2 тонны на 544,6 тысячи, для №704 в Джалал-Абаде –
Полукопченая колбаса должна быть из говяжьего фарша, без свиного мяса и жира. Весь товар должен быть изготовлен не ранее II квартала 2017 года.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44028/