На 2,7 миллиона сомов купит колбасу Национальная гвардия КР для войсковых частей северного и южного регионов. Об этом сообщили на портале государственных закупок.

Отмечается, что из республиканского бюджета на покупку колбасы войсковым частям северного региона выделено 1,5 миллиона сомов, южного – 1,2 миллиона.

Для ВЧ на севере закупят 5,7 тонны полукопченой колбасы.

Закупка осуществляется методом прямого заключения договора. Поставку имеет право осуществлять только ОсОО «Новопавловские колбаски».

Для войсковой части №703 в Оше закупят тонну колбасы на 260 тысяч сомов, для №707 в Баткене – 809,8 килограмма на 210,5 тысячи, для №718 в Кара-Куле – 2 тонны на 544,6 тысячи, для №704 в Джалал-Абаде – 800 килограммов на 208 тысяч сомов.

Полукопченая колбаса должна быть из говяжьего фарша, без свиного мяса и жира. Весь товар должен быть изготовлен не ранее II квартала 2017 года.