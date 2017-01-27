На Интернет и связь Бишкекский горкенеш потратит 163,3 тысячи сомов

На Интернет, стационарную и мобильную связь Бишкекский городской кенеш потратит 163,3 тысячи сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупках.

БГК разместил несколько сообщений о необходимых услугах на ближайшее время, закупаемых методом прямого заключения договора. Финансирование выделяется из местного бюджета.

Так, на вывоз мусора предусмотрено 11,5 тысячи сомов, на охрану - 13,1 тысячи, на услуги стационарной и мобильной связи – 43 тысячи 759, на Интернет – 119 тысяч 583 сома.

Мусор в течение 11 месяцев будет вывозить МП «Тазалык». Охранять здание поручено полку милиции Управления охраны МВД.

Кроме того, БГК ищет специалистов для обслуживания программного продукта «1С: Бухгалтерия для бюджетных организаций Кыргызстана». За это горкенеш готов заплатить 46,8 тысячи сомов за 2017 год.