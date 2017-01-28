Крушение «Боинга-747»: Пострадавших предлагают переселить в село Манас

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Пострадавших в результате крушения грузового «Боинга-747» предлагают переселить в село Манас. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на выездном совещании с руководителями министерств и ведомств в гостинице «Семетей».
Отмечено, что сейчас определяют место проживания пострадавших до тех пор, пока не решится вопрос с обеспечением жилья.
Как один из вариантов рассматривается село Манас. Именно там учатся дети пострадавших. В правительстве считают этот вариант наиболее приемлемым, ведь школьники смогут продолжить учебу в школе, где учились ранее.
В правительстве обещают помочь в обеспечении пострадавших жильем и восстановлении документов.
Кроме того, хозяев домов в селе Дачи СУ, у которых частично разрушены кровли, обеспечили шифером и другими материалами для ремонта. Проведены работы по очистке от мусора и по нейтрализации запаха разлившегося на месте крушения турецкого самолета керосина.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44051/