Крушение «Боинга-747»: Пострадавших предлагают переселить в село Манас

Пострадавших в результате крушения грузового «Боинга-747» предлагают переселить в село Манас. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на выездном совещании с руководителями министерств и ведомств в гостинице «Семетей».

Отмечено, что сейчас определяют место проживания пострадавших до тех пор, пока не решится вопрос с обеспечением жилья.

Как один из вариантов рассматривается село Манас. Именно там учатся дети пострадавших. В правительстве считают этот вариант наиболее приемлемым, ведь школьники смогут продолжить учебу в школе, где учились ранее.

В кабмине сообщили, что пострадавшие поддержали предложение и отметили, что такой вариант был бы для них наиболее удобным.

В правительстве обещают помочь в обеспечении пострадавших жильем и восстановлении документов.

Кроме того, хозяев домов в селе Дачи СУ, у которых частично разрушены кровли, обеспечили шифером и другими материалами для ремонта. Проведены работы по очистке от мусора и по нейтрализации запаха разлившегося на месте крушения турецкого самолета керосина.