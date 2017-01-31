Интернет-митинг против судьи проводят кыргызстанцы

Кыргызстанцы проводят интернет-митинг с требованием провести проверку в отношении судьи Тонского района Сабыра Соодонбекова. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Кайрат Бекмамбетов.

«Я призываю всех кыргызстанцев присоединиться против судей, выносящих несправедливые приговоры. Этому нужно положить конец», - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 июля 2016 года в окрестностях города Балыкчи местный таксист изнасиловал 33-летнюю женщину.

«Маньяк сделал свое грязное дело на глазах у ее пятилетнего сына. На следующий день его задержали и водворили в ИВС. К делу тут же подключились родственники таксиста, которые решили закрыть уголовное дело деньгами. Сначала они предложили потерпевшей 20 тысяч сомов, получив отказ, повышали сумму до 200 тысяч сомов и вдобавок предложили машину. Потерпевшая была непреклонной, она требовала справедливого наказания», - пояснил он.

По сообщению Кайрата Бекмамбетова, через 6 месяцев мужчину приговорили к трем годам лишения свободы вместо положенных 10-15 лет. Такой приговор вынес судья Тонского района Сабыр Соодонбеков.

«Он специально не выдавал копию решения суда адвокатам, чтобы те не смогли оспорить его в вышестоящей инстанции в установленный законом срок. Сейчас дело находится под контролем общественности, но мы все еще не осознаем масштабы судебного произвола в нашей стране. Судьи не имеют права решать судьбы людей, находясь под влиянием денег и указов сверху. Я требую назначить служебную проверку в отношении судьи Тонского района Сабыра Соодонбекова!» - призывает блогер.