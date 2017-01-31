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Подростковые «группы смерти». ЮНИСЕФ в Кыргызстане обеспокоен

31/01/17 14:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Детский фонд ООН в КР обеспокоен распространяемой информацией в социальных сетях о подростковых «группах смерти», которые уже стали причиной случаев детского суицида в Казахстане и России. Об этом ЮНИСЕФ сообщает на своей странице в «Фейсбуке».

 

«Постами с хештегами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20» теперь делятся подростки и из Кыргызстана», - говорится в сообщении.

 

Представители фонда убедительно просят родителей в преддверии Дня безопасного Интернета, отмечаемого в этом году 7 февраля, ознакомиться с важными правилами, которые оградят детей от нежелательного контента и опасных случаев.

 

 

В пресс-службе МВД ИА «24.kg» сообщили, что начата проверка. Выясняется, кто создавал такую группу и с какой целью, а также есть ли уже случаи смерти, связанные с этими недетскими играми.

 

«Если такие данные будут получены, начнется полноценная проверка. Пока рано что-либо говорить», - отметили в ведомстве.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44147/

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