Канатбек Исаев: Скрыли судебное решение, а ГРС выдала государственный акт на участок

Имелось судебное решение, которое должно было дойти в Государственную регистрационную службу (ГРС) в течение трех-пяти дней, но документ так и не дошел. Об этом сегодня на заседании парламентской комиссии по расследованию продажи арестованного имущества Максима Бакиева, сына бывшего президента страны, сказал депутат Канатбек Исаев.

Напомним, дело касается земельного участка в центре Бишкека площадью 1,28 гектара по адресу Скрябина,45а.

«Кто-то скрыл судебное решение, что позволило ГРС узаконить куплю-продажу и выдать государственный акт на участок», - сказал Канатбек Исаев.

По его словам, фирма Максима Бакиева «Глобал Эдвертайзенг» реализует участок своей же фирме «Элит Домстрой». А в 2010 году на недвижимое имущество и на саму компанию «Элит Домострой» наложен арест.

«Тем не менее каким-то образом, спустя семь лет, в 2014 году сделка аннулируется, и земля вновь переходит к «Глобал Эдвертайзенг». Я не зря задал вопрос заместителю генерального прокурора: через сколько лет могут обжаловаться сделки? Мне ответили, что в течение года»,- сообщил Канатбек Исаев.

По словам депутата, то, что фирмы принадлежат Максиму Бакиеву и его окружению, определено судебным решением, когда он и его окружение приговорили к различным срокам заключения. И везде в документах фигурирует фирма «Глобал Эдвертайзенг», тем не менее на эту компанию почему-то арест не накладывался, что позволило ей 19 декабря 2016 года благополучно этот участок продать Элдияру Туратбекову - тоже подставному лицу - за пять миллионов сомов, в то время как стоимость данного участка составляет более 200 миллионов.

Напомним, комиссия расследовала обстоятельства продажи имущества не только Максима Бакиева, но и его соратников - Алексея Елисеева и Алексея Ширшова.