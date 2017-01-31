Сдать декларации о доходах депутаты Жогорку Кенеша должны до 14 февраля

Государственная кадровая служба утвердила срок сдачи деклараций о доходах, расходах, обязательствах и имуществе за 2016 год лиц, замещающих политические и иные специальные государственные и муниципальные должности.

Так, депутаты должны сдать декларации до 14 февраля, чиновники министерств – до 6 февраля, управлений делами президента и правительства – до 7 февраля, аппарата правительства – до 8 февраля, аппарата президента – до 17 февраля.

Чиновники Кыргызстана должны указывать в декларациях сведения как о своих, так и о доходах, имуществе и расходах ближайших родственников.