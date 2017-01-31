Кто такой Райым-миллионер? С ним хотят познакомиться депутаты Жогорку Кенеша

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Депутаты парламента поинтересовались у главы Государственной таможенной службы, кто такой «Райым-миллионер». Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике спросил нардеп Дастан Бекешев.
По его словам, он часто встречается с бизнесменами, которые рассказывают ему о своих проблемах, в том числе и в таможенной службе. В их разговорах часто проскальзывает имя Райым.
«Говорят, у главы ГТС есть такой заместитель «Райым-миллионер». Я понимаю, что вокруг таможни существует много слухов и домыслов. Но мне многие люди о нем рассказывали. Говорят, что многие вопросы в таможне именно через него следует решать. Что это за человек такой?» - спросил парламентарий у главы ГТС Азамата Сулайманова.
Чиновник на это ответил, что про сотрудников таможни ходит много разговоров. Депутаты посоветовали ГТС быть более открытой, чтобы не возникало лишних сплетен.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44165/