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Ни одного самоубийства, связанного с Интернетом, в Кыргызстане не зафиксировали

31/01/17 17:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицидов спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами, сообщили в МВД.

 

«Пропаганда самоубийств посредством Всемирной паутины пришла к нам из России, где получили широкое распространение виртуальные игры, склоняющие подростов к суицидам. После ряда самоубийств в России задержан так называемый администратор скандальной виртуальной группы», - отметили в министерстве.

 

 

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Сотрудники оперативных подразделений МВД внимательно следят за ситуацией. Помимо наблюдения за сомнительными сайтами перед сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) и Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) поставлены задачи по профилактической и разъяснительной работе в учебных заведениях.

 

  • МВД не в силах полностью отследить переписку граждан, поскольку нет доступа к каждому аккаунту.

«Профилактика суицидального настроения и поведения молодежи - задача не только милиции. Этим должны заниматься НПО и госорганы (министерства образования, здравоохранения и другие социальные службы). Надо проводить воспитательные мероприятия в школах и вузах. Важную роль играет и бдительность родителей», - подчеркивают в МВД.

 

Отмечается, что утвержден межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, правонарушений и преступлений среди детей и молодежи в КР на 2016-2018 годы.

 

  • Распространение в интернет-пространстве виртуальных игр, склоняющих подростов к суициду, будет контролироваться МВД.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44180/

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