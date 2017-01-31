Ни одного самоубийства, связанного с Интернетом, в Кыргызстане не зафиксировали

В Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицидов спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами, сообщили в МВД.

«Пропаганда самоубийств посредством Всемирной паутины пришла к нам из России, где получили широкое распространение виртуальные игры, склоняющие подростов к суицидам. После ряда самоубийств в России задержан так называемый администратор скандальной виртуальной группы», - отметили в министерстве.

Сотрудники оперативных подразделений МВД внимательно следят за ситуацией. Помимо наблюдения за сомнительными сайтами перед сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) и Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) поставлены задачи по профилактической и разъяснительной работе в учебных заведениях.

МВД не в силах полностью отследить переписку граждан, поскольку нет доступа к каждому аккаунту.

«Профилактика суицидального настроения и поведения молодежи - задача не только милиции. Этим должны заниматься НПО и госорганы (министерства образования, здравоохранения и другие социальные службы). Надо проводить воспитательные мероприятия в школах и вузах. Важную роль играет и бдительность родителей», - подчеркивают в МВД.

Отмечается, что утвержден межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, правонарушений и преступлений среди детей и молодежи в КР на 2016-2018 годы.