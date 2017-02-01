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В Бишкеке восьмиклассник выбросился из окна. Погиб

1/02/17 10:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке сегодня рано утром восьмиклассник выбросился из окна и погиб. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичном Управлении образования. 

 

Отметим, информация появилась в одной из родительских групп. По их данным, ученик совершил суицид в 4 часа утра.  

 

 

Руководство Управления образования ожидает служебную записку и директора школы. Они пока не знают, с какого этажа выпрыгнул ребенок и связано ли это с игрой «Тихий дом».

 

На месте работает следственная группа.

 

Напомним, в Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

 

Накануне в МВД заявили, что в Кыргызстане на сегодня не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44193/

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