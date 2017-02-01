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Крушение «Боинга-747». Как сделать помощь эффективной

1/02/17 19:01, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На спецсчет МЧС для помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747» на сегодня поступило 48 миллионов 674 тысячи 420 сомов. Неравнодушные граждане продолжают перечислять деньги.

 

В авиакатастрофе погибли 35 граждан Кыргызстана. По официальным данным, пострадали 26 домов. Сумма ущерба еще подсчитывается. Пока называется цифра в 186 миллионов сомов.

 

 

Сбор средств пострадавшим завершается. Ожидается, что раздавать денежную помощь власти начнут после 11 февраля 2017 года.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44247/

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