Крушение «Боинга-747». Как сделать помощь эффективной

На спецсчет МЧС для помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747» на сегодня поступило 48 миллионов 674 тысячи 420 сомов. Неравнодушные граждане продолжают перечислять деньги.

В авиакатастрофе погибли 35 граждан Кыргызстана. По официальным данным, пострадали 26 домов. Сумма ущерба еще подсчитывается. Пока называется цифра в 186 миллионов сомов.

Сбор средств пострадавшим завершается. Ожидается, что раздавать денежную помощь власти начнут после 11 февраля 2017 года.