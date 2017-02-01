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Виртуальные игры подростков. В Кыргызстане открыли горячие линии «111» и «185»

1/02/17 19:38, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Для получения квалифицированной консультации по вопросу вовлечения подростков в виртуальные игры работают номера «111» – по республике и «185» – в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

 

Отмечается, что звонки на телефон горячей линии бесплатны как с мобильных, так и стационарных телефонов.

 

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова считает: надо приложить все силы, чтобы предотвратить распространение игр, которые могут привести к трагическим последствиям. 

 


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Правоохранительные органы должны выявить вовлечение детей в эти игры. Во всех школах страны проведут родительские собрания, где проинформируют о влиянии на психологическое состояние детей виртуальных игр и опасности, которые они представляют.

 

«Родители должны проявить бдительность и внимание к детям, в частности усилить контроль за времяпрепровождением детей в социальных сетях», - сказала Чолпон Султанбекова.

 

В правительстве создана межведомственная группа. В целях проверки публикаций в Интернете, пропагандирующих суициды несовершеннолетних, таких как «Игры со смертью», «Тихий дом», «Синий кит» и других, распоряжением прокурора Бишкека создана еще одна рабочая группа.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44251/

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