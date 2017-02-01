В Балыкчи повесился десятиклассник

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В Балыкчи повесился ученик десятого класса. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.
По их словам, произошло это накануне, 31 января, примерно в 8.20. В милицию позвонила женщина и сообщила о том, что ее внук, 1999 года рождения, покончил с собой. Он сирота, воспитывала его бабушка. Проживали они на улице Озерной. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, побудившие подростка совершить суицид.
Отметим, сегодня в Бишкеке покончил с собой восьмиклассник. Он прыгнул с пятого этажа. Милиция выясняет, связан ли суицид с так называемыми группами смерти в Интернете.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44253/