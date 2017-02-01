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В Балыкчи повесился десятиклассник

1/02/17 21:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД, Анара МАМЫТОВА

В Балыкчи повесился ученик десятого класса. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

 

По их словам, произошло это накануне, 31 января, примерно в 8.20. В милицию позвонила женщина и сообщила о том, что ее внук, 1999 года рождения, покончил с собой. Он сирота, воспитывала его бабушка. Проживали они на улице Озерной. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.

 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, побудившие подростка совершить суицид.

 

Отметим, сегодня в Бишкеке покончил с собой восьмиклассник. Он прыгнул с пятого этажа. Милиция выясняет, связан ли суицид с так называемыми группами смерти в Интернете.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44253/

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