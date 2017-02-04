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Общество

Митинг в Нарыне завершился

Митинг, которые проводили сегодня жители Нарына, завершился. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Как рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе полномочного представителя правительства в регионе, митингующие выставили два основных требования: увеличение лимита по электроэнергии и снижение цены на уголь.

«По электроэнергии для жителей горных районов республики с октября по март лимит составляет 1 тысячу киловатт по цене 77 тыйынов за киловатт. Жители просили увеличить лимит до 2 тысяч киловатт», — сказала глава пресс-службы ППП Айнура Дуйшок кызы.

По ее словам, Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса 1 февраля ответило письмом, что цены на электроэнергию до 2018 года уже утверждены. Но просьбу об увеличении лимита потребления электроэнергии для горных районов учтут при рассмотрении цен на 2018–2021 годы.

По вопросу снижения цен на уголь глава области Аманбай Кайыпов пояснил нарынчанам, что продажей угля занимаются частные организации и власти не могут влиять на ценообразование.

«Однако с одной из компаний — поставщиков угля достигнута договоренность о том, что в Нарыне цена за тонну угля у них не превысит 3–3,5 тысячи сомов», — сказала глава пресс-службы.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44477/
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