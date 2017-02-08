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Общество

Генпрокуратура проверяет интернет-ресурсы в Кыргызстане

В Кыргызстане началась проверка интернет-ресурсов, доступных пользователям. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, проверка организована с целью оградить несовершеннолетних от вредного воздействия отдельных интернет-изданий.

Так, под эгидой прокуратуры Бишкека создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД, управления образования мэрии, а также представители некоммерческих организаций.

Установлены отдельные ссылки, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.

В этой связи 7 февраля надзорное ведомство внесло в Октябрьский районный суд столицы исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах, противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызской Республики. Поставлен вопрос об ограничении доступа путем блокировки.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44629/
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