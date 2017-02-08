Генпрокуратура проверяет интернет-ресурсы в Кыргызстане

В Кыргызстане началась проверка
По его данным, проверка организована с целью оградить несовершеннолетних от вредного воздействия отдельных
Так, под эгидой прокуратуры Бишкека создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД, управления образования мэрии, а также представители некоммерческих организаций.
Установлены отдельные ссылки, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.
В этой связи 7 февраля надзорное ведомство внесло в Октябрьский районный суд столицы исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных