Телепередача «Келин» вызвала интерес и у депутатов Жогорку Кенеша

Телепередача «Келин», выходящая на ОТРК, вызвала интерес и у депутатов Жогорку Кенеша.

По словам депутата Айнуру Алтыбаевой, к ней обратились избиратели и попросили помочь закрыть передачу.

«Наблюдательный совет ОТРК должен рассмотреть уровень этой программы. Если государственный канал выпускает какой-то продукт, он должен проходить экспертизу», — сказала она.

Телепроект «Келин», который будет выходить на ОТРК, вызвал широкий общественный резонанс.

Телезрители разделились на противников и сторонников шоу. Первые считают, что телевидение должно пропагандировать иные ценности, нежели по сути рабское положение невесток в семье мужа. Сторонники проекта отмечают, что «Келин» — это попытка научить будущих невесток основным навыкам ведения домашнего хозяйства.