Телепередача «Келин» вызвала интерес и у депутатов Жогорку Кенеша

Телепередача «Келин», выходящая на ОТРК, вызвала интерес и у депутатов Жогорку Кенеша.
По словам депутата Айнуру Алтыбаевой, к ней обратились избиратели и попросили помочь закрыть передачу.
«Наблюдательный совет ОТРК должен рассмотреть уровень этой программы. Если государственный канал выпускает
Телепроект «Келин», который будет выходить на ОТРК, вызвал широкий общественный резонанс.
Телезрители разделились на противников и сторонников шоу. Первые считают, что телевидение должно пропагандировать иные ценности, нежели по сути рабское положение невесток в семье мужа. Сторонники проекта отмечают, что «Келин» — это попытка научить будущих невесток основным навыкам ведения домашнего хозяйства.
В ОТРК поясняют, что передача подготовлена не ее сотрудниками, а независимой частной