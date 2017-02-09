Имущество Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства

Имущество бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на Верховный суд Кыргызстана.

В ВС КР уточняют, что принадлежащее экс-мэру столицы и бывшему депутату парламента и его близким родственникам имущество, на которое был наложен арест, конфисковано в доход государства.

По данным ВС КР, приговором Ленинского районного суда Бишкека 29 июля 2013 года Нариман Тюлеев признан виновным по статьям 30 («Соучастие в преступлении»), 303 («Коррупция») и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства с лишением права занимать государственные должности сроком до трех лет.

Приговор районного суда оставлен без изменения.

Постановлением судебной коллегии Верховного суда 30 ноября 2015 года вердикты судов первых двух инстанций были изменены. В отдельное уголовное дело выделены материалы по статьям 30 («Соучастие в преступлении») и 183 («Легализация (отмывание) преступных доходов») УК КР и направлены генеральному прокурору для дальнейшего расследования.

Напомним, Нариман Тюлеев вышел на свободу 7 мая 2016 года. Избежать полного наказания ему помогли родственники, возместив государству ущерб: частично наличными, а часть — квартирами общей стоимостью 48,3 миллиона сомов.

Восемь квартир Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) согласен передать в муниципальную собственность Бишкека. Использовать элитное жилье мэрия планирует как служебное, без права дальнейшей приватизации.