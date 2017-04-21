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Общество

Как выселяют жильцов общежития Госцирка. Фоторепортаж

Жильцов общежития Госцирка выселили. Они сдают комнаты добровольно. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-секретарь судебного департамента при Верховном суде КР Назира Сагыналиева.

«Все это произошло после ухода Токтайым Уметалиевой, которая вмешивалась в работу судебных исполнителей. У нее нет права так вести себя. Она всегда приходит и вводит людей заблуждение, а в конце тихо уходит», — сказала Назира Сагыналиева.

Напомним, сегодня в Бишкеке судебные приставы предъявили руководству учреждения соответствующее постановление. Согласно документу, 30 семей из 56 должны покинуть здание, так как проживают там незаконно.

Между тем при выселении между жильцами общежития Госцирка и милиционерами произошла стычка.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50162/
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Между жильцами общежития Госцирка и милиционерами произошла стычка
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