Как выселяют жильцов общежития Госцирка. Фоторепортаж

Жильцов общежития Госцирка выселили. Они сдают комнаты добровольно. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-секретарь судебного департамента при Верховном суде КР Назира Сагыналиева.

«Все это произошло после ухода Токтайым Уметалиевой, которая вмешивалась в работу судебных исполнителей. У нее нет права так вести себя. Она всегда приходит и вводит людей заблуждение, а в конце тихо уходит», — сказала Назира Сагыналиева.

Напомним, сегодня в Бишкеке судебные приставы предъявили руководству учреждения соответствующее постановление. Согласно документу, 30 семей из 56 должны покинуть здание, так как проживают там незаконно.

Между тем при выселении между жильцами общежития Госцирка и милиционерами произошла стычка.