В деятельности Министерства юстиции выявлено свыше 30 коррупционных рисков

В деятельности Министерства юстиции Кыргызстана выявлено восемь коррупционных зон и 31 риск возникновения коррупции. Об этом сообщил Совет безопасности.

По его данным, деятельность Минюста проанализировала рабочая группа совета. В сообщении говорится, что коррупционные возможности встречаются в вопросах регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, в деятельности Государственного центра судебных экспертиз.

Отмечен ненадлежащий уровень деятельности Госцентра судебных экспертиз. Несвоевременное проведение экспертиз приводит к затягиванию производства следствия, истечению срока давности для привлечения к уголовной ответственности.