01:53
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

В деятельности Министерства юстиции выявлено свыше 30 коррупционных рисков

В деятельности Министерства юстиции Кыргызстана выявлено восемь коррупционных зон и 31 риск возникновения коррупции. Об этом сообщил Совет безопасности.

По его данным, деятельность Минюста проанализировала рабочая группа совета. В сообщении говорится, что коррупционные возможности встречаются в вопросах регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, в деятельности Государственного центра судебных экспертиз.

Отмечен ненадлежащий уровень деятельности Госцентра судебных экспертиз. Несвоевременное проведение экспертиз приводит к затягиванию производства следствия, истечению срока давности для привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50182/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов
В Кыргызстане введена ответственность за отказ на адвокатский запрос
В Кыргызстане на работу госнотариусов теперь можно пожаловаться онлайн
Отчет по проверке исполнения закона о противодействии коррупции в ГРС отложили
Закупки и конкурсы на должности в госорганах наиболее подвержены коррупции
VIP-заключенные Кыргызстана в лицах
Генеральная прокуратура передала материалы по Канату Исаеву в ГКНБ
Неделя-24: что вы могли пропустить
В Кыргызстане школьников учат бороться с коррупцией
Казахстан добился рассмотрения дела против семьи бывшего мэра Алматы в США
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!