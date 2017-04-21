Генпрокуратура в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов

Генеральная прокуратура КР в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов. Об этом сообщил Совет безопасности по итогам рабочей группы, проанализировавшей деятельность Минюста.

По его данным, проверкой выявлено, что почти 96 процентов обратившихся в Минюст граждан жаловались на государственных нотариусов и адвокатов. Все дела, возбужденные в отношении нотариусов, связаны с мошенничеством с недвижимостью, автомототранспортными средствами и с взятками.

Также сообщается, что в 2015 году, по данным ГРС, зарегистрировано 65 судебных решений о признании сделок с недвижимостью недействительными. Выявлено, что более чем в 60 процентах случаев нотариусы выдавали фиктивные доверенности.