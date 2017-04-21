01:54
+15
USD 67.80
EUR 73.01
RUB 1.20
Общество

Генпрокуратура в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов

Генеральная прокуратура КР в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов. Об этом сообщил Совет безопасности по итогам рабочей группы, проанализировавшей деятельность Минюста.

По его данным, проверкой выявлено, что почти 96 процентов обратившихся в Минюст граждан жаловались на государственных нотариусов и адвокатов. Все дела, возбужденные в отношении нотариусов, связаны с мошенничеством с недвижимостью, автомототранспортными средствами и с взятками.

Также сообщается, что в 2015 году, по данным ГРС, зарегистрировано 65 судебных решений о признании сделок с недвижимостью недействительными. Выявлено, что более чем в 60 процентах случаев нотариусы выдавали фиктивные доверенности.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50188/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
В деятельности Министерства юстиции выявлено свыше 30 коррупционных рисков
В Кыргызстане введена ответственность за отказ на адвокатский запрос
В Кыргызстане на работу госнотариусов теперь можно пожаловаться онлайн
ГРС.kg: вседозволенность на грани шапито
Неделя-24: что вы могли пропустить
Бишкекский суд не изменил решение о блокировке контента «Азаттыка» и «Zanoza.kg»
Правительство Кыргызстана разорвало контракт с изготовителем диппаспортов
Адвокат Текебаева утверждает, что дело против них практически развалилось
Генпрокуратуру просят оценить действия чиновников по подписанию договора с KOICA
Следствие по делу депутата Омурбека Текебаева могут продлить
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
Деньги из&nbsp;Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на&nbsp;тои Деньги из Фонда развития Иссык-Кульской области тратились на тои
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!