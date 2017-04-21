Омурбек Текебаев останется под стражей до 25 мая

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 25 мая, как и экс-министр ЧС Дуйшенкул Чотонов. Такое решение приняла сегодня выездная коллегия Первомайского суда, удовлетворив тем самым прошение следствия.

Депутату сегодня официально предъявлено обвинение. На основании собранных следствием доказательств депутату Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову вменяется коррупция.

Уголовное дело возбудили 25 февраля. На следующий день политиков задержали. В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.