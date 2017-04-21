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Общество

Водитель, сбивший школьников, задержан

Водитель, сбивший школьников, задержан. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД Кыргызстана. Его имя пока не называется в интересах следствия. Однако в социальных сетях пользователи разместили фото преступника, сделанного сразу после задержания.

Сегодня в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на Mercedes сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся с места ДТП.

Дети, напомним, госпитализированы. Медики оценивают их состояние, как тяжелое.

Сам нарушитель ПДД с места преступления скрылся. МВД оперативно объявило план «Перехват». Однако водителя нашли только спустя несколько часов. Машину он бросил за городом и пытался скрыться.

По факту наезда на мальчиков возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50207/
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