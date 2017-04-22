Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом

По данным МВД Кыргызстана, в ходе следствия выяснилось, что за рулем автомашины «Мерседес», сбившей двух детей в Бишкеке, находился не владелец, а его близкий родственник. Накануне вечером скрывшегося с места преступления мужчину задержали.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщают, что ранее этот водитель сбил человека насмерть. Наказания два года назад он избежал, потому что, взяв кредит, оплатил семье погибшего моральный ущерб. Родственники сбитого мужчины простили виновника наезда.

В интересах следствия имя подозреваемого не называется. Известно, что ему 29 лет, сам он себя называет Мика.

После задержания подозреваемый, давая показания по наезду на школьников, сообщил сотрудникам следствия, что торопился к другу.