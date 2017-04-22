11:33
+23
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Общество

Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом

По данным МВД Кыргызстана, в ходе следствия выяснилось, что за рулем автомашины «Мерседес», сбившей двух детей в Бишкеке, находился не владелец, а его близкий родственник. Накануне вечером скрывшегося с места преступления мужчину задержали.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщают, что ранее этот водитель сбил человека насмерть. Наказания два года назад он избежал, потому что, взяв кредит, оплатил семье погибшего моральный ущерб. Родственники сбитого мужчины простили виновника наезда.

В интересах следствия имя подозреваемого не называется. Известно, что ему 29 лет, сам он себя называет Мика.

После задержания подозреваемый, давая показания по наезду на школьников, сообщил сотрудникам следствия, что торопился к другу.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50208/
просмотров: 9768
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке виновник наезда на двух школьников арестован на время следствия
Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников пришел в себя
Водитель, сбивший школьников, задержан
Состояние школьников, сбитых «Мерседесом», тяжелое
Водитель, сбивший школьников, предположительно работал в службе такси
В Кыргызстане планируют оценивать уровень владения русским и английским языками
В УПМ МВД выясняют, на основании чего отпущен водитель, сбивший инспектора
В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
В Нарыне школьники написали водителям письма
В Кыргызстане школьников учат бороться с коррупцией
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
Топ-5 книг от&nbsp;арестованного лидера партии &laquo;Ата Мекен&raquo; Омурбека Текебаева Топ-5 книг от арестованного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Обвиняемым в&nbsp;попытке захвата власти в&nbsp;Кыргызстане дали по&nbsp;20, 12 и&nbsp;4 года Обвиняемым в попытке захвата власти в Кыргызстане дали по 20, 12 и 4 года
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!