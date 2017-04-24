Производителей энергии от возобновляемых источников хотят освободить от налогов

Производителей энергии, полученной от возобновляемых источников, хотят освободить от налогов. Законопроект разработали депутаты Жогорку Кенеша.

В закон предлагают внести пункт, касающийся производителей электрической и тепловой энергии, газа и возобновляемого топлива в газообразном состоянии, жидкого биологического топлива, полученных в результате использования возобновляемых источников энергии. Их освободят от налога на прибыль в течение пяти лет с момента получения прибыли.

Преференции распространяются на вновь вводимые объекты с использованием возобновляемых источников энергии, а также реконструируемые с заменой более 50 процентов балансовой стоимости существующих сооружений и основного генерирующего оборудования.

Депутаты предлагают технологическое оборудование (комплектующие и запасные части), используемое в производстве или приеме, преобразовании, аккумулировании и передаче энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, освобождать от таможенных пошлин. Кроме того, при импорте предусмотрено освобождение от уплаты НДС.