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Общество

В Бишкеке сделали «плов — бургер добра» весом 20 килограммов

В Бишкеке в одном из ресторанов проходит благотворительная акция. Об этом ИА «24.kg» рассказала менеджер заведения Асель Акчабаева.

«С сегодняшнего дня с каждого проданного «плов — бургера добра» 50 сомов пойдут на благотворительность. То есть мы направим вырученные средства на счет благотворительного фонда «Апаке», который помогает с лечением детей. Часть средств пойдут на образование детям из малоимущих семей», — рассказала она.


По ее словам, «в Бишкеке много бистро, которые ничем друг от друга не отличаются, у всех одинаковая продукция. Чтобы отличиться и впечатлить людей, мы и придумали такой кыргызский бургер, где есть мясо, свежие овощи и плов. Такое лакомство весит около 20 килограммов», — рассказала Асель Акчабаева.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/50355/
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