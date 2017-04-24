В Бишкеке в одном из ресторанов проходит благотворительная акция. Об этом ИА «24.kg» рассказала менеджер заведения Асель Акчабаева.

«С сегодняшнего дня с каждого проданного «плов — бургера добра» 50 сомов пойдут на благотворительность. То есть мы направим вырученные средства на счет благотворительного фонда «Апаке», который помогает с лечением детей. Часть средств пойдут на образование детям из малоимущих семей», — рассказала она.

















По ее словам, «в Бишкеке много бистро, которые ничем друг от друга не отличаются, у всех одинаковая продукция. Чтобы отличиться и впечатлить людей, мы и придумали такой кыргызский бургер, где есть мясо, свежие овощи и плов. Такое лакомство весит около 20 килограммов», — рассказала Асель Акчабаева.