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Окмотпресс: Сообщение от 15.12.2016 г. об оптимизации структуры и штатной численности Налоговой службы

15/12/16 15:27

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики об оптимизации структуры и штатной численности Государственной налоговой службы.

Так, согласно документу в целях исключения дублирующих функций 6 штатных единиц центрального аппарата Налоговой службы переданы ее территориальным органам.

Также Государственной налоговой службе поручено провести анализ критериев отбора крупных налогоплательщиков и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложения по внесению изменений в Положение о критериях и порядке определения крупных налогоплательщиков и систематически проводить обучение сотрудников территориальных налоговых органов по вопросу эффективного налогового контроля за крупными налогоплательщиками.

URL: http://www.24.kg/ofitsialno/41680/

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