Окмотпресс: Сообщение от 16.12.2016 г. об оптимизации деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об оптимизации деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР).



Реорганизация предусматривает присоединение центрального аппарата Агентства государственной противопожарной службы при МЧС КР к центральному аппарату МЧС КР, а также объединение управлений областей, городов Бишкек и Ош. При этом, высвобождающиеся штатные единицы, будут направлены на усиление районных отделов МЧС КР.



Кроме того, за счет присоединения дублирующих административных должностей по предварительным расчетам сокращаются расходы на их содержание, в частности содержание служебных помещений, командировочные, служебные и транспортные расходы. В связи с этим данные финансовые средства будут направлены на улучшение материально-технической базы и укомплектования вновь создаваемых пожарно-спасательных частей и районных отделов Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.



Необходимо отметить, что принятие данного постановления способствует эффективному реагированию, управлению системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике и создаст условия для ее дальнейшего развития.